CEBIT: Digitalisierung verändert die Welt - wo bleibt der Mensch?

HANNOVER (dpa-AFX) - Die Digitalisierung erfasst die Industrie - und künftig auch ganze Gesellschaften.



Welche Rolle aber wird der Mensch in der sich verändernden Welt und in der Fabrik der Zukunft einnehmen? Ariane Reinhart, Personalvorstand beim Autozulieferer und Reifenhersteller Continental , spricht am Donnerstag (10.35 Uhr) auf der Technologiemesse CeBIT über die Bedeutung menschlicher Beziehungen für den digitalen Wandel. Bei dem Thema vorn dabei ist das diesjährige CeBIT-Partnerland Japan, wo die Regierung angesichts technologischer Umwälzungen die japanische Gesellschaft unter dem Stichwort "Society 5.0" grundlegend zu verändern versucht. Ziel ist, die Basis für eine datengetriebene Industrie zu schaffen./tst/DP/das