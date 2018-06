CEBIT: DXC Technology zeigt mit Blockchain gesicherte Industrie-4.0-Plattform (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "DXC Technology":

Böblingen (ots) -DXC Technology (NYSE: DXC) stellt auf der CEBIT in Hannover(12.-15. Juni) ein neues, sicheres Industrie-4.0-Netzwerk vor, dasauf Blockchain-Technologie basiert. Mit dieser Lösung adressiert derweltweit führende unabhängige End-to-End IT-Dienstleister diewichtigsten Investitionsziele deutscher Industrie-Manager. Das ergabeine DXC-Umfrage zur digitalen Transformation in Deutschland.Mehr als 80 Prozent der Industriemanager in Deutschland wollenihre Industrie-4.0-Investitionen auf IT-Sicherheit konzentrierensowie die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter stärken, um diesmarte Fabrik der Zukunft zu entwickeln und den digitalen Wandel zuvollziehen. Gleichzeitig wollen 71 Prozent der deutschen Manager bis2020 gemeinsam mit Partnern ihrer Wertschöpfungskette in kooperativePlattform-Technologie investieren.Das neue Industrie-4.0-Ökosystem von DXC ermöglicht dierechtssichere Interaktion zwischen Partnern (Smart Contracts),automatisiert Vertragsabschlüsse, dokumentiert deren Erfüllungsgradoder dient als Plattform für vernetzte Produktion. Auf der CEBIT 2018präsentiert DXC (Freigelände, Stand R62) die Smart Contracts an einemPraxisbeispiel bei der Auftragsübergabe zwischenProduktionsstandorten sowie die auftragsgesteuerte Fertigung -basierend auf Blockchain-Technologie."Ein sicheres Industrie-4.0-Netzwerk ist der Schlüssel für dieUmsetzung der digitalen Transformation in der Fertigungsindustrie",sagt Martin Rainer, Manufacturing Industry Leader, DXC TechnologyNorth & Central Europe. "Zusammen mit Sicherheitsexperten haben wireine dezentralisierte Industrie-4.0-Plattform entwickelt, bei der dieInteraktion zwischen Mensch, Maschinen und Unternehmen durchBlockchain-Technologie gesichert ist."Mit dem evan.network ist die Blockchain "enterprise-ready" undwird von bekannten europäischen Unternehmen als eigene Plattformbetrieben: "Das evan.network bildet die technologische Basis derneuen Industrie-4.0-Plattform. So wird eine sichere Interaktion überdie Blockchain im Netzwerk abgebildet", sagt Thomas Müller, einerder Gründer des Dresdener Blockchain-Spezialisten Contractus undDXC-Projektpartner.DXC Technology, Contractus sowie weitere Industrie- undForschungspartner starteten mit dem Implementierungsprojekt derIndustrie-4.0-Plattform, um eine effiziente, auftragsbezogeneProduktion für die additive Fertigung zu ermöglichen. Ziel ist dabei,dass Partnerunternehmen die Produktionsressourcen miteinander teilen.Dank der neuen Plattform können die vernetzten Teilnehmer wesentlicheProzesse direkt abwickeln - von der digitalen Beauftragung mitLieferantenauswahl, über Produktion und vollautomatischeQualitätskontrolle, bis hin zur Bezahlung.Über die DXC-Studie "Industrie-4.0"DXC Technology befragte im Rahmen der Industrie-4.0-Studie einrepräsentatives Sample von 100 Entscheidern mit Spezialisierung"digitale Transformation" in Deutschland. Die Teilnehmer kommen ausden Branchen Automobil-Industrie, produzierendes Gewerbe,Maschinenbau, Elektronikindustrie, Transport und Logistik sowieBauwirtschaft. Die Umfrage wurde über ein Marktforschungsinstitut inDeutschland durchgeführt.Über DXC TechnologyDXC Technology (DXC: NYSE) ist der weltweit führende unabhängigeEnd-to-End IT-Dienstleister. Das Unternehmen betreut knapp 6.000privatwirtschaftliche und öffentliche Organisationen mit einerweitverzweigten Branchenexpertise in 70 Ländern. DieTechnologieunabhängigkeit von DXC Technology, globales Talent und einumfangreiches Partnernetzwerk liefern transformative digitaleAngebote und Lösungen, die Kunden dabei unterstützen, die Kraft vonInnovationen zu nutzen, um von Veränderungen zu profitieren. DXCTechnology gehört zu den besten Corporate Citizens weltweit. WeitereInformationen finden Sie unter dxc.technology.Pressekontakt:Carolin TreichlDirector Marketing und Communication North & Central EuropeDresdner Strasse 471200 WienTelefon: +43 1 20777 1060Mobil: +43 664 325 33 60E-Mail: ctreichl@dxc.comeconNEWSnetworkCarsten HeerTel. +49 (0) 40 822 44 284E-Mail: redaktion@econ-news.deOriginal-Content von: DXC Technology, übermittelt durch news aktuell