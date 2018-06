CEBIT: Audi-Chef sagt Messe-Spritztour mit Minister Altmaier ab

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

HANNOVER (dpa-AFX) - Angesichts der Weiterungen in der Abgas-Affäre gibt Audi-Chef Rupert Stadler Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier einen Korb.



Ein Sprecher der IT-Messe Cebit bestätigte der dpa am Montag, dass Stadler eine für den Abend geplante gemeinsame Spritztour übers Messegelände in einem autonom fahrenden Auto abgesagt hat. Der CDU-Politiker will sich am Dienstag bei einem Rundgang über die Schwerpunkte der neu ausgerichteten Cebit informieren.

Stadler und ein weiteres Vorstandsmitglied stehen unter Betrugsverdacht - sie werden als Beschuldigte geführt. Ihre Privatwohnungen wurden laut der Staatsanwaltschaft München durchsucht, um Beweismaterial zu sichern./rek/DP/edh/edh