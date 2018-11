CEBIT 2019: d!talk diskutiert die Zukunft der digitalen Transformation / Summits fokussieren Schlüsseltechnologien und Anwenderbranchen / Hochschule Hannover entwickeln Design der d!talk-Areas

Hannover (ots) - Welche Chancen bietet KI? Wie mächtig istBlockchain? Wie wehre ich mich gegen Cyber-Attacken? DasKonferenzformat CEBIT d!talk präsentiert und diskutiert vom 24. bis28. Juni 2019 die Zukunft der digitalen Transformation.CEBIT Summits: Schlüsseltechnologien und Anwenderbranchen im FokusEinen Schwerpunkt im d!talk-Programm bilden die themenorientiertenCEBIT Summits. Sie stellen die Schlüsseltechnologien der digitalenWirtschaft sowie deren Auswirkungen und Einsatzmöglichkeiten fürausgewählte Branchen in den Mittelpunkt. Es geht unter anderem umKünstliche Intelligenz, Blockchain, Cyber-Sicherheit, das Internetder Dinge und Data Analytics, aber auch um die Arbeit der Zukunft,digitales Marketing, Kundenmanagement und Nachhaltigkeit.In Ergänzung zu den die Digitalisierung prägenden Technologienthematisieren die Summits führende Anwenderbranchen wie dieöffentliche Hand, den Gesundheitsmarkt, Handel und Distribution,Mobilität und Finanzdienstleistungen.Die ersten Sprecher stehen festRund acht Monate vor der Veranstaltung stehen die ersten Sprecherfest. Mit dabei ist unter anderem Mikko Hypponen, weltweitanerkannter Experte für Computersicherheit und Chief Research Officervon F-Secure. Er spricht beim Cyber Security Summit amCEBIT-Dienstag, 25. Juni, über die herausragende Bedeutung vonSicherheitslösungen in der digitalisierten Welt, "Technologie prägtdie Welt. Deshalb brauchen wir jetzt sichere Technologien mehr dennje", betont Hypponen.Weitere Sprecher sind Ralf Schrömgens, CEO und Mitgründer derHotelsuchmaschine trivago, sowie Christoph Gerber, Gründer desLieferdienstes Lieferando und Chef von Talon One, ein Unternehmen,das die Planung von Promotion-Aktionen vereinfachen will. Dr. AnnaLukasson-Herzig präsentiert ihr Unternehmen nyris, das eineTechnologie zur Bild- und Objekterkennung mithilfe KünstlicherIntelligenz entwickelt hat.Um kostenlose Online-Nachhilfe geht es bei "The Simple Club". DieLernplattform für Schüler und Studenten bietet Informationen zuverschiedenen naturwissenschaftlichen Disziplinen. Über den Erfolgdieser Plattform sprechen die Firmengründer Alexander Giesecke undNicolai Schork.Weitere bereits bestätigte d!talk-Sprecher sind der Präsident derFraunhofer-Gesellschaft Prof. Reimund Neugebauer, der ehemaligeTech-Blogger und jetzige Head of Digital Transformation von DaimlerSascha Pallenberg und Tijen Onaran, Chefin und Gründerin desweltweiten Netzwerks Global Digital Women.Studierende der Hochschule Hannover gestalten d!talk-AreasDie CEBIT entwickelt das Design der d!talk-Areas erneut gemeinsammit der Hochschule Hannover. Studierende der Fakultät III,Studiengang Integrated Media & Communication entwickeln dieBildwelten für die Konferenzbereiche der CEBIT unter dem Motto"Technologie und Stadt". Das Szenario beinhaltet die Bühnen, dasAuditorium und die Workshop-Räume.Call for ParticipationWer sich als Sprecher an den unterschiedlichenCEBIT-d!talk-Formaten und -Themen beteiligen möchte, kann sich hierbewerben: https://www.cebit.de/de/conference/call-for-participation/.Angesprochen sind Unternehmer, Visionäre, Strategen, Querdenker undWissenschaftler, die neue Lösungen für die digitale Welt präsentierenmöchten und/oder die aktuellen Trends aus ihrer Sicht darstellen undderen Auswirkungen auf Wirtschaft, Politik und Gesellschaftdiskutieren möchten.Ansprechpartnerin für die Redaktion:Gabriele DörriesTel.: +49 511 89-31014E-Mail: gabriele.doerries@messe.deOriginal-Content von: Deutsche Messe AG Hannover, übermittelt durch news aktuell