Bei CEBIT 2018 stellt Supermicro Resource-Saving-Server zur Kosteneinsparung und gleichzeitigen Leistungsmaximierung und Reduzierung von E-Müll vor

Resource-Saving-Architektur optimiert Kosten für denEnergiebedarf, die Kühlung, gemeinsam genutzten Ressourcen undErneuerung mit Einsparungen in Millionenhöhe an TCO und reduziertenTCE (Total Cost for the Environment)Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - Der global führendeAnbieter von Computertechnik für Unternehmen, Speicherkapazität,Netzwerklösungen und grüner Computertechnik Super Micro Computer,Inc. (NASDAQ: SMCI) stellt vom 12.-15. Juni bei der CEBIT 2018 inHannover (Stand A74 in Halle 12) seine Resource-Saving-Lösungen fürRechenzentren und die Cloud vor, zu denen Systeme fürIoT-Anwendungen, KI und maschinelles Lernen sowie All-Flash NVMeSpeicher gehören.Mit dem Wechsel zu 5G steigt auch die Nachfrage nach Systemen mitHochleistung und "geringer Latenz" am Markt, und Supermicro, führendim Bereich der technologischen Innovation, wasNVMe-Hochleistungsserver und Speichersysteme betrifft, kann in seinemX11 Server- und Speicherportfolio mit über 100 NVMe-basiertenPlattformen aufwarten. Zudem bietet Supermicro passend zur rasantwachsenden Nachfrage nach "Deep Learning", KI und Analyseprogrammenfür Big Data das branchenweit reichhaltigste Spektrum an neuen GPUServerplattformen, einschließlich dem neu auf den Markt kommendenHGX-2-System. Mit 16 Tesla V100 GPUs und über 80.000 Cuda-Coresliefert dieses System die Verarbeitungsleistung für immens große,neue Modelle zum schnelleren Training und fortgeschrittenerkünstlicher Intelligenz und kann nebenher für das Rechenzentrumerhebliche Kosten-, Platz- und Energieeinsparungen erzielen.Supermicros ambitionierte Innovation im Bereich der "grünen"Computertechnologie und die Entwicklung von energieeffizientenServer- und Speicherlösungen zeigen bleibende positive Auswirkungenauf die Umwelt. Die Resource-Saving-Technologie des Unternehmensermöglicht Platzeinsparungen von bis zu 60 %, bis zu 50 % geringerenStromverbrauch und weniger Elektronikmüll während der technologischenAktualisierung, was für Rechenzentren die TCE (Total Cost for theEnvironment) oder Gesamtkosten an die Umwelt verbessern undEinsparungen der TCO (Total Cost of Ownership) oderGesamtsbetriebskosten in Millionenhöhe bedeuten."Mit fortschreitendem Einstieg in die Zeit des 5G erfordern dieRechenkapazitäten in der Cloud wie auch von Endgeräten überragendeLeistungs-, Latenz- und Kapazitätswerte, um die ständig wachsendenDatenmengen schnell verarbeiten zu können," sagte Charles Liang,Direktor und CEO von Supermicro. "Supermicro verfügt über das besteAngebot von fortschrittlichen Server- und Speichersystemen mitUnterstützung der schnellsten NVMe-Technologie für große öffentlicheClouds bis zu Rechenumgebungen in den Endgeräten, also am Rand. UnserBigTwin(TM) ist z. B. das 2HE 4-Knotensystem mit branchenweiterHöchstleistung und kann die gesamte Bandbreite der skalierbarenIntel® Xeon® Prozessoren, 24 DIMMs pro Knoten und Optionen fürAll-Flash NVMe oder hybride NVMe/SAS3 Hot-Swap-Laufwerksschächteunterstützen."Supermicro stellt ein breites Angebot von Systemen bei der CEBITvor. Darunter:All-Flash NVMe-System1029UZ-TN20R25M - 1HE-Kompaktserver, der für denkbar niedrigsteLatenz konzipiert wurde, indem er 20 "direkt angeschlossene" Hot-SwapNVMe-SSDs unterstützt. Dieser neue X11-Server ist mit integrierten25G Dual-Netzwerkanschlüssen ausgestattet und liefert "blockadefreie"Funktion, mit der 80 PCI-E-Spuren zu den 20 NVMe-SSDs frei stehen, umeinen Durchsatz von bis zu 18 Millionen IOPS zu ermöglichen.KI- und Maschinelles-Lernen-System7049GP-TRT - Konvertierbares 4HE-Tower-System, optimiert zurUnterstützung von vier NVIDIA V100 32GB GPUs, skalierbaren Intel®Xeon® Dualprozessoren und bis zu drei weiterenHochleistungs-Erweiterungskarten.Integrierte IoT-Systeme5019D-FN8TP - Mit dem neuesten Intel® Xeon® D-2146NT Prozessor mit8-Kernen kann dieses 1HE 9,8-Zoll tiefe System mit 4-GbE, Dual-10GbEund SFP+ Dual-Ports als Netzwerksicherheitsgerät, SDN-WAN,vCPE-Gerät, NFV (Virtualisierungs)-Server oder zum Edge-Computing fürEndgeräte eingesetzt werden.E50-9AP - Kompakt-PC mit 4-Kern Intel® Atom® x5-E3940 SoC(System-on-Chip); dieses System wurde ohne Lüfter konzipiert und istwasser-/staubbeständig (IP51 zertifiziert), und kann als IoT-Gatewayoder als kommerzielles Gerät implementiert werden.E100-9S -3,5-Zoll SBC Box-PC auf Basis des Intel® Core(TM)i7-7600U SoC; dieses System wurde ohne Lüfter konzipiert und istideal als IoT-Gateway für das intelligente, vernetzteWerk/Gebäude/Heim, den Kiosk, interaktive Informationsstände oderUmweltüberwachungsstationen.E300-9A-4CN8 - Mini-1HE auf Basis des 4-Kern Intel® Atom® C3558SoC; dieses System kann als Virtualisierungsserver, virtuelle-CPEWhite Box oder als Netzwerkgerät der Einstiegsebene eingesetztwerden.Weitere Supermicro Produktangaben finden Sie aufhttps://www.supermicro.com/index_home.cfm.Folgen Sie Supermicro auf Facebook(https://www.facebook.com/Supermicro) und Twitter(http://twitter.com/Supermicro_SMCI) für die allerneuesten News undAnkündigungen.Informationen zu Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI)Supermicro® (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Innovatorvon Hochleistungs-, Hocheffizienz-Servertechnologie und Anbieterhochwertiger, fortschrittlicher Server Building Block Solutions® fürRechenzentren, Cloud-Computing, Enterprise-IT, Hadoop/Big Data, HPCund Embedded Systems. Mit seiner Initiative "We Keep IT Green®" hat sich Supermicro dem Umweltschutz verpflichtet und bietet seinen Kunden somit die energieeffizientesten, umweltfreundlichsten Lösungen, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind.