CEBIT 2018: AVM präsentiert FRITZ!OS 7, Neues bei Mesh und FRITZ!Box-Modelle für schnelle Netze (FOTO)

Berlin (ots) -Auf der CEBIT präsentiert AVM erstmals FRITZ!OS 7. Das großeUpdate für FRITZ!-Produkte bringt viele Neuheiten in den BereichenWLAN, Mesh und Smart Home. Neu ist die Integration weitererFRITZ!Box-Modelle ins Mesh von FRITZ!. Damit werden auch Telefonie-und Smart-Home-Funktionen mesh-fähig. Anwender können nun sowohl dieReichweite für WLAN als auch für Telefonie- und Smart-Home-Gerätevergrößern - ganz einfach und modular für jeden Bedarf in Wohnung undBüro. Das neue FRITZ!OS soll ab Juli für alle aktuellenFRITZ!Box-Modelle bereitgestellt werden. Für die FRITZ!Box 6590 Cableist ab sofort ein FRITZ! Labor verfügbar, das Kunden einen Ausblickauf die neuen Mesh-Funktionen am Kabelanschluss gibt. Auf der CEBITpräsentiert AVM auch ein neues Mesh-Set. Die bewährteMesh-Kombination aus FRITZ!Box 7590 und FRITZ!WLAN Repeater 1750Ewird ab Sommer auch im Bundle als "FRITZ! Mesh Set 7590+1750"erhältlich sein. Mit der FRITZ!Box 7590 startete jüngst dieDSL-Zukunft. Vor kurzem sind in einem Pilotprojekt in Frankfurt/M dieersten Anschlüsse für Supervectoring 35b geschaltet worden. Mitdieser DSL-Technologie sind auf den aktuellen VDSL-Leitungen durchdie Erweiterung des Frequenzbandes und dank neuesterVectoring-Techniken Downloadraten von bis zu 300 MBit/s möglich.Unter dem Motto "Hallo FRITZ!" stellt AVM vom 12. bis 15. Juni inHannover alle FRITZ!-Neuheiten in Halle 13, Stand C94 und auf demFreigelände, Stand R54 vor.Zur vollständigen Presseinformation:https://avm.de/index.php?id=37853Pressefotos zu dieser Meldung:https://avm.de/pressefotosÜber AVM:http://avm.de/ueber-avm