München (ots) - Der ADAC und die CEBIT haben eine langfristigePartnerschaft im Themenfeld "Future Mobility" von Europas größtemBusiness Festival für Innovation und Digitalisierung vereinbart. "Dieneu konzipierte CEBIT ist eine tolle Plattform, die digitaleTransformation von Mobilität über alle Verkehrsträger hinwegabzubilden", sagt Dr. August Markl, Präsident des ADAC e.V. "DieCEBIT wird durch einen so starken Partner inhaltlich nochwertvoller", ergänzt Oliver Frese, Vorstand der Deutschen Messe AG.Europas größter Mobilitätsclub bringt sich als Kooperationspartnerdes Business Festival vom 11. bis 15. Juni in Hannover mitverschiedenen innovativen Formaten und Angeboten ein. Dr. AugustMarkl: "Wir entwickeln den ADAC derzeit vom Pannen- zumMobilitätshelfer für unsere Mitglieder. Diese Veränderung machen wirinsbesondere im digitalen Umfeld auf der CEBIT sichtbar." So ist derADAC beispielsweise auf der Startup-Plattform "Scale11" alssogenannter "Community-Captain" Gastgeber für junge Unternehmen ausdem Bereich der Mobilität.Zahlreiche Impulse für die digitale Weiterentwicklung vonDeutschlands größtem Verein mit mehr als 20 Millionen Mitgliedern,erwartet Markl auch von den Startup Pitches. Dabei haben jungeUnternehmen die Möglichkeit, Entscheider des ADAC von ihren neuenGeschäftsmodellen zu überzeugen. Zahlreiche Experten desMobilitätsclubs bringen sich darüber hinaus zu den Themen Mobilität,Marketing und digitale Transformation in das CEBIT-Konferenzprogrammd!talk ein."Unser Engagement in diesem Jahr ist der erste Schritt in einelangfristige Partnerschaft mit der CEBIT", betont der ADAC Präsident."Wir möchten für unsere Mitglieder auch in Zukunft der ersteAnsprechpartner in allen Fragen der Mobilität sein. Das bedeutet einekontinuierliche Weiterentwicklung, da sich Mobilität undMobilitätsverhalten durch die Digitalisierung massiv verändert. Hiererwarten wir uns durch die Zusammenarbeit mit der CEBIT wichtige undwertvolle Impulse", unterstreicht Markl das ADAC Engagement. "Durchdie Partnerschaft mit dem ADAC bekommen wir einen starken Partner anunsere Seite, mit dem wir das Thema Future Mobility mit großerinhaltlicher Kompetenz weiterentwickeln", sagte Frese. "Die digitaleTransformation verlangt in immer mehr Bereichen die übergreifendePerspektive - sonst können Innovationen nicht ihre volle Kraftentfalten. Ein innovatives Bezahlsystem in einem Linienbus allein istnoch keine smarte Mobilität. Nur wenn es eingebettet ist in einegesamtheitliche Lösung, kommen wir dem Ziel näher."Die Tickets können unterhttps://www.cebit.de/de/be-part-of-it/tickets/ bestellt werden.Pressekontakt:ADAC NewsroomTel. 089 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell