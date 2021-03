CD Projekt Red-Aktie: Das war wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "CD Projekt":

Gestern machte CD Projekt Red ein Versprechen an die Spieler quasi in letzter Minute noch wahr. Nachdem das Update 1.2 für das Rollenspiel Cyberpunk 2077 verschoben werden musste, wurde als neuer Termin der Zeitraum von Mitte bis Ende März genannt. Eben diesen konnte das polnische Studio nun auch einhalten und einige der zahllosen Fehler ausbügeln. Zunächst erschienen am Montag die Patchnotes, welche ...