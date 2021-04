CD Projekt Red-Aktie: Was ist davon zu halten?

Weitere Suchergebnisse zu "CD Projekt":

Bei der Veröffentlichung des Rollenspiels Cyberpunk 2077 ist so ziemlich alles schiefgelaufen, was nur irgendwie hätte schieflaufen können. Zwar erhielt der Titel an sich durchaus Lob von Spielern und der Fachpresse. Er erschien jedoch in einem katastrophalen Zustand und auch knapp ein halbes Jahr nach Release sind nicht annähernd alle Probleme wieder ausgebügelt.

Das kratzt nicht nur nachhaltig am Ruf des Spielestudios



