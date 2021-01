CD-Projekt-Red-Aktie: Das Vertrauen ist weg!

CD Projekt Red hat derzeit alle Hände voll damit zu tun, sich in Schadensbegrenzung zu üben. Zwar konnte der Videospiel-Blockbuster Cyberpunk 2077 für ansehnliche Verkaufszahlen sorgen. Der Titel erschien jedoch in einem desaströsen Zustand, was zu zahllosen Rückgaben der Nutzer führte.

Ein anonymer Entwickler berichtete kürzlich über massive interne Probleme während der Entwicklung. Die Verantwortlichen des Studios reagierten gestern darauf und dementierten,



