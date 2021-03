CD Projekt Red-Aktie: Schlicht ein Alptraum!

Weitere Suchergebnisse zu "CD Projekt":

104,45 Euro – so lautete der Kurs der Aktie von CD Projekt Red noch am 7. Dezember 2020. Mittlerweile wird sie für weniger als die Hälfte gehandelt. 50 Euro waren die Papiere des polnischen Spieleentwicklers am Montag zeitweise nur noch wert, bevor sie sich wieder etwas fingen. Dass die CD Projekt-Aktie aktuell so stark unter Druck steht, hat einen beinahe bizarren ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung