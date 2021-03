CD Projekt Red-Aktie: Ein Lebenszeichen!

Weitere Suchergebnisse zu "CD Projekt":

Gezeichnet von zahllosen Probleme ging es mit der CD Projekt Red-Aktie in den vergangenen Wochen immer weiter in den Kurskeller. In der zurückliegenden Woche fand diese Entwicklung ihren vorläufigen Höhepunkt, oder besser gesagt Tiefpunkt. Am Donnerstag wurde mit einem Kurs von nur noch 45,30 Euro zeitweise ein neues 52-Wochen-Tief markiert. Zum Vergleich: Noch im Dezember kratzte das Papier an der 100-Euro-Linie und ...