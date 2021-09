CD Projekt Red-Aktie: Kursrakete startet im Zuge guter Quartalsergebnisse!

Weitere Suchergebnisse zu "CD Projekt":

Die Aktie des polnischen Spielentwicklers hatte es in den vergangenen 12 Monaten nicht leicht, was angesichts des Kursrückgangs um knapp 60 % offensichtlich ist. Allerdings konnte das Unternehmen im Zuge der Präsentation der Geschäftszahlen Anleger und Analysten positiv überraschen. Beinahe auf allen Ebenen erzielte der Konzern deutlich verbesserte Ergebnisse. Aufgrund der guten Quartalszahlen stieg der Aktienkurs in den letzten sieben Tagen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



