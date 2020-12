CD-Projekt-Red-Aktie: Kann das gelingen?

Cyberpunk 2077 gilt als eine der größten Veröffentlichungen der Videospielbranche in den letzten Jahren. Trotz der mehr als ansehnlichen Verkaufszahlen gibt es aber noch so manchen Behemoth, welcher den Titel geradezu winzig erscheinen lässt. Das ist vor allem der Dauerbrenner GTA V, welcher sich seit seinem Erscheinen im Jahr 2013 mit schöner Regelmäßigkeit in den Top-Listen der Verkaufscharts findet.

Ein wichtiger Grund ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung