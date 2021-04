CD Projekt Red-Aktie: Kann es nicht mehr schlimmer kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "CD Projekt":

Das polnische Videospiele-Studio CD Projekt Red scheint seit einiger Zeit nur so von einer Krise in die nächste zu stolpern. Alles begann mit der Veröffentlichung des heiß erwarteten Rollenspiels Cyberpunk 2077. Das erfreute sich eigentlich höchster Beliebtheit und die Vorbestellungen übertrafen so ziemlich alle Rekorde.

Allerdings erschein das neueste Machwerk der Witcher-Macher in einem desaströsen Zustand, was dem eigentlich guten Image einen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung