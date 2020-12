CD-Projekt-Red-Aktie: Kann das die Aktionäre beruhigen?

Der neueste Blockbuster von CD Projekt Red sorgt immer noch für viel Ärger. Eigentlich sollte das Videospiel „Cyberpunk 2077“ das polnische Studio auf eine völlig neue Stufe heben. Stattdessen hagelte es aufgrund des desaströsen Zustands mit unzähligen Fehlern Kritik und Rückerstattungsforderungen.

Das ging an der CD-Projekt-Red-Aktie nicht spurlos vorbei, welche in nur zwei Wochen um knapp 40 Prozent an Wert verloren hat. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



