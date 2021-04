CD Projekt Red-Aktie: Jetzt soll alles anders werden!

Weitere Suchergebnisse zu "CD Projekt":

Mit dem jüngsten Machwerk in Form von Cyberpunk 2077 ist der Videospieleentwickler CD Projekt Red ordentlich auf der Schnauze gelandet. Fehler in Massen sowie eine grottenschlechte Performance auf Konsolen verärgerten nicht nur die Kunden, sondern ließen auch den Aktienkurs ins Bodenlose purzeln.

Kürzlich meldeten die Verantwortlichen nun zu Wort und kündigten an, dass sich in Zukunft alles ändern solle. Via Twitter wurden



