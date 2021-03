CD Projekt Red-Aktie: Ist der Kurscrash noch zu vermeiden?

Weitere Suchergebnisse zu "CD Projekt":

Die Lage bei der CD Projekt Red-Aktie bleibt auch in dieser Woche allem Anschein nach sehr angespannt. Zwar konnte das Papier sich am Montag um 0,12 Prozent verbessern und musste damit immerhin keine neuerlichen Verluste einstecken. Mit 50,56 Euro ist der Kampf um die 50-Euro-Marke aber noch lange nicht vorbei und die Bären haben derzeit einiges an Munition auf Lager.

Sollte die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung