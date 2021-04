CD Projekt Red-Aktie: Eigentlich der große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "CD Projekt":

Seit mehr als einer Woche befindet sich die Aktie von CD Projekt Red in einer ausgeprägten Seitwärtsbewegung. Große Impulse nach oben oder unten blieben seither aus. Nur am Mittwoch hatte es kurz den Anschein, als könnten sich die Papiere des polnischen Entwicklerstudios etwas befreien, als die CD Projekt-Aktie kurzzeitig die Marke von 42 Euro übersprang. Am Freitagvormittag sind davon nur noch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung