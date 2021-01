CD Projekt RED: Wieder ein böser Tiefschlag!

Weitere Suchergebnisse zu "CD Projekt":

Kein anderes Computerspiel war im vergangen Jahr so sehnlichst erwartet worden wie Cyberpunk 2077 vom polnischen Entwickler CD Projekt RED. Doch der Release des Open-World-Blockbusters am 10. Dezember verlief alles andere als reibungslos.

Vor allem auf den Last-Gen-Konsolen, also der Playstation 4 und der Xbox One, weist Cyberpunk erhebliche Mängel auf. In den einschlägigen Foren ist nicht nur von einer schlechten Grafik-Performance



