CD Projekt RED-Aktie: Im freien Fall!

CD Projekt RED – neue Tiefs in Kürze?

Während der letzten Handelswochen ist die CD Projekt RED-Aktie weiter zur Unterseite abgerutscht. So wurden auch neue Tiefstände generiert. Es scheint so, als würde das nächste neue Tief nicht mehr lange auf sich warten lassen. Auf der Unterseite kommt nun die glatte Marke von 35,00 EUR in den Fokus. Aus kurz-, mittel- und langfristige