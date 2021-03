CD Projekt RED-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "CD Projekt":

Die Aktie des polnischen Computerspiele-Entwicklers CD Projekt RED befindet sich seit Dezember in einer Abwärtsbewegung. Am 7. Dezember stieg der Kurs im Tagesverlauf bis auf 464,20 polnische Zloty (PLN) und überwand dabei sogar das bisherige Rekordhoch von 462 PLN vom 27. August 2020. Allerdings konnte das Kursniveau nicht gehalten werden und die Aktie schwenkte in eine Abwärtsbewegung ein. Mit dem Unterschreiten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung