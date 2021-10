CD Projekt RED-Aktie: Fast 50 Prozent hinten!

Weitere Suchergebnisse zu "CD Projekt":

Zum jetzigen Zeitpunkt wird die CD Projekt RED-Aktie bei 45,60 Euro gehandelt. Offensichtlich kann die Aktie gemessen am gestrigen Schlusskurs einen prozentualen Gewinn in Höhe von 3,13 Prozent erzielen. Blickt man allerdings auf den Aktienkurs vor genau 52 Handelswochen, so liegt der Wert bereits 48,2 Prozent hinter diesem.

Auch lohnt es sich hier ein Blick auf die aktuellen Analystenschätzungen zu werfen. Denn ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung