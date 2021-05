CD Projekt RED-Aktie: Endlich etwas Licht?

Weitere Suchergebnisse zu "CD Projekt":

CD Projekt RED – Kurse ziehen leicht an!

In den jüngsten Handelstagen kam es bei der CD Projekt RED-Aktie zu einer positiven Kursbewegung. So konnte sich der Preis vom Kurstief bei 33,20 EUR lösen und in Richtung der 40,00 EUR anziehen. Damit bewegt er sich auf den kurzfristig interessanten gleitenden Durchschnitt mit der Periode 38 zu.

Sobald es den Bullen von CD ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung