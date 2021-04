CD Projekt-Aktie: Deshalb geht es trotz Rekordzahlen (noch) nicht aufwärts

CD Projekt (WKN: 534356) kommt nicht zur Ruhe. Am 22.04. war es endlich so weit und das Unternehmen hat die Zahlen für das letzte Geschäftsjahr bekannt gegeben. 13,7 Mio. Kopien von Cyberpunk 2077 wurden in den letzten Wochen des Jahres verkauft. Auch wenn die Meinungen rund um die Qualität des Spiels weit auseinandergehen, waren Umsatz und Gewinn Rekordwerte für das Unternehmen. Der CD-Projekt-Aktienkurs präsentiert sich auch nur einen Tag nach den Zahlen äußerst schwach.

Eine mögliche Ursache hierfür ist wahrscheinlich die Aussage des Managements zum Ausblick auf das erste Quartal. Der Ausschluss des Spiels aus dem PlayStation Store von Sony (WKN: 853687) scheint die Käufer auch für andere Plattformen verunsichert zu haben. Es ist daher nur logisch, dass weiterhin ein großer Teil des Teams an Korrekturen und Verbesserungen arbeitet.