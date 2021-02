CD-Projekt-Aktie: Alles in Ordnung, oder?

Der polnische Computerspiel-Experte CD Projekt hat es in letzter Zeit nicht all zu leicht. Vor allem der Aktienkurs befindest sich auf Talfahrt. Zwar normalisiert sich der Kurs im Jahr 2021 größtenteils wieder, der harsche Absturz Ende vergangenen Jahres schwingt aber noch immer mit. Damals verlor das Papier in wenigen Wochen fast die Hälfte seines Werts.

