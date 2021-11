CD France Expertise: Was bildet sich da aus?

Die Analyse des 52 Wochenhochs bietet Investoren oftmals einen guten Anhaltspunkt. Das 52 Wochenhoch hatte der Fond am 08. November 2021. Der Preis betrug derweil 1.047,51 Euro. In den letzten 5 Tagen, sprich seit dem Kurshoch, fiel der Kurs um -0,11 Prozent. Die Anleger von CD France Expertise mussten also in den letzten 5 Tagen einen Abwärtstrend hinnehmen.

Chartanalyse sieht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!