CDW -DE: Ist das eine Gewinn-Chance?

Für die Aktie CDW -DE aus dem Segment "Technologieverteiler" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 10.12.2019, 01:26 Uhr, ein Kurs von 134.38 USD geführt.

Die Aussichten für CDW -DE haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der CDW -DE wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 2 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu CDW -DE vor. Das Kursziel für die Aktie der CDW -DE liegt im Mittel wiederum bei 129 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 136,66 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -5,61 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der CDW -DE insgesamt die Einschätzung "Hold".

2. Dividende: CDW -DE hat mit einer Dividendenrendite von 1,11 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.11%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche beträgt -0,99. Aufgrund dieser Konstellation erhält die CDW -DE-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: CDW -DE erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 51,09 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um 5,14 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +45,95 Prozent im Branchenvergleich für CDW -DE bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 14,72 Prozent im letzten Jahr. CDW -DE lag 36,37 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.