Die CDU zwischen Links und Rechts: Erst Eiertanz, dann Absturz? / Leitartikel von Thomas Fricker

Freiburg (ots) - Die CDU scheint selbst in Teilen anfällig geworden zu sein fürpopulistische Versuchungen. Je mehr die eigene Wählerbasis erodiert, umsobegehrlicher wird darauf geschielt, was sich da am rechten Rand sammelt. Weilman aber zugleich riskiert, in der Mitte zu verlieren, was ein Schwenk nachRechts eventuell brächte, bugsiert sich die Union selbst in die Zwickmühle.Helfen in dieser Lage könnten allenfalls klarer Kurs und überzeugende Führung.Beides ist Annegret Kramp-Karrenbauer bisher schuldig geblieben.http://mehr.bz/khs32pPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59333/4514728OTS: Badische ZeitungOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell