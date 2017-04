CDU wirft Schulz mangelnde Pläne gegen Arbeitslosigkeit vor

BERLIN (dpa-AFX) - Die CDU wirft SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz völlig unzureichende Antworten auf das Problem der Langzeitarbeitslosigkeit in Deutschland vor.



"Wir müssen den Fokus auf diejenigen lenken, die sich auf dem Arbeitsmarkt wirklich schwer tun", sagte der arbeitsmarktpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Karl Schiewerling (CDU), der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Der CDU-Arbeitsmarktpolitiker Kai Whittaker sagte der dpa: "Herr Schulz schürt Ängste in diesem Land und vergrößert damit überall die Verunsicherung." Dabei hätten noch nie so viele Menschen in Deutschland Arbeit gehabt. "Die Vorschläge zur Arbeitslosenversicherung gehen an den wahren Problemen in diesem Land vorbei", warf Whittaker Schulz vor.

Die SPD will, dass der Bezug des Arbeitslosengelds I verlängert werden kann, wenn die Betroffenen eine Weiterqualifizierung der Bundesagentur für Arbeit (BA) absolvieren./bw/DP/zb