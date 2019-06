CDU will Öko-Rabatt für Unternehmen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die CDU will die Unternehmenssteuer "umweltfreundlicher" gestalten. Nach Informationen von "Bild am Sonntag" wollen der niedersächsische Landesvorsitzende Bernd Althusmann und Vize-Ministerpräsident Thomas Strobl (Baden-Württemberg) am Montag beim Treffen des Bundesvorstands ein neues Steuer-Klimakonzept präsentieren. Demnach soll es eine umfangreiche Unternehmenssteuerreform geben: Sie sieht massive Steuernachlässe für Firmen vor, die Produktion und Unternehmen umwelttechnisch modernisieren.

Das Papier soll für eine breite Debatte in der CDU sorgen, damit diese Themen beim Bundesparteitag 2020 beschlossen werden können.

Foto: über dts Nachrichtenagentur