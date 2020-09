CDU plant nur eintägigen Parteitag

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-Parteitag Anfang Dezember soll nur als eintägige Veranstaltung stattfinden. Das teilte der Thüringer CDU-Chef Mike Mohring am Montag nach einer Sitzung des Parteipräsidiums mit und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Demnach soll der Parteitag in Stuttgart am 4. Dezember "unter Beachtung eines wohlüberlegten Hygienekonzepts" stattfinden.

Eine entsprechende Empfehlung wurde laut Mohring dem CDU-Bundesvorstand gegeben. Bei dem Parteitag soll der Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer an der Spitze der CDU gewählt werden. Kandidaten sind Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz, CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet.

