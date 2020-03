Mainz (ots) - Zufriedenheit mit Landesregierung steigt / Friedrich Merz liegtbei Frage zu CDU-Vorsitz vorne / Zwei Drittel der Rheinland-Pfälzer*innen haltenAusschluss einer Zusammenarbeit mit der AfD für richtig"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Donnerstag, 5. März 2020, 20:15 Uhr im SWRFernsehenSonntagsfrage: CDU und AfD verlieren, SPD und FDP stabil, Grüne mit ZuwächsenWenn am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre, käme die SPD wie im vergangenenPoliTrend vom Dezember 2019 auf 26 Prozent. Die CDU würde mit 27 Prozent nurnoch knapp vor der SPD liegen. Sie würde drei Prozentpunkte gegenüber Dezember2019 verlieren. Drittstärkste Kraft würden die Grünen mit 18 Prozent. Siegewönnen zwei Prozentpunkte gegenüber dem PoliTrend von Dezember 2019. Die AfDkäme auf 11 Prozent (-2 Prozentpunkte), die FDP unverändert auf 7 Prozent. DieLinke könnte sich mit aktuell 6 Prozent (+2 Prozentpunkte) Hoffnungen auf einenEinzug in den Mainzer Landtag machen. Die amtierende Ampel-Koalition aus SPD,FDP und Grünen würde somit weiterhin über eine Parlamentsmehrheit verfügen. EineMehrheit hätte auch eine Große Koalition aus CDU und SPD sowie eine Koalitionaus CDU, Grünen und FDP.Zufriedenheit mit Landesregierung steigt Rund ein Jahr vor der Landtagswahl am14. März 2021 gewinnt die Ampelregierung aus SPD, FDP und Grünen erstmals seitOktober 2018 wieder an Ansehen. Die Mehrheit der Rheinland-Pfälzerinnen undRheinland-Pfälzer (55 Prozent) ist sehr zufrieden oder zufrieden mit der Arbeitder Landesregierung. Das sind sechs Prozentpunkte mehr als im PoliTrend vonDezember 2019. 42 Prozent der Befragten äußern sich kritisch. Im Dezember 2019äußerten sich noch 47 Prozent kritisch.Politikerzufriedenheit: Dreyer mit Zugewinnen, Wissing mit deutlichen EinbußenDie Mehrheit der Befragten (68 Prozent) ist mit der Arbeit der amtierendenRegierungschefin Malu Dreyer (SPD) sehr zufrieden oder zufrieden. Sie gewinntdamit im Vergleich zum PoliTrend vom September 2019 drei Prozentpunkte hinzu. 24Prozent der Interviewten sind weniger oder gar nicht zufrieden mit ihrer Arbeit.Mit dem CDU-Spitzenkandidaten Christian Baldauf sind 30 Prozent der Befragtensehr zufrieden oder zufrieden. Der Wert bleibt im Vergleich zu September 2019unverändert. 23 Prozent der Befragten sind mit seiner Arbeit weniger oder garnicht zufrieden. Der stellvertretende Ministerpräsident undFDP-Landesvorsitzende Volker Wissing büßt deutlich an Zustimmung ein. Mit seinerpolitischen Arbeit sind 29 Prozent der Befragten sehr zufrieden oder zufrieden.Das sind sechs Prozentpunkte weniger als beim PoliTrend vom September 2019. 26Prozent sind mit seiner Arbeit weniger oder gar nicht zufrieden. Die politischeArbeit der grünen Integrationsministerin Anne Spiegel sehen dieRheinland-Pfälzer eher kritisch. 23 Prozent der Befragten sind mit ihrer Arbeitweniger oder gar nicht zufrieden. 18 Prozent sind sehr zufrieden oder zufrieden(+3 Prozentpunkte). Mit der Arbeit des AfD-Fraktionsvorsitzenden Uwe Junge sindelf Prozent der Befragten sehr zufrieden oder zufrieden (-1 Prozentpunkt).Weniger oder gar nicht zufrieden sind 34 Prozent der Umfrageteilnehmer.Direktwahl: Malu Dreyer liegt deutlich vor ihren beiden Herausforderern Wenn mandie Ministerpräsidentin oder den Ministerpräsidenten direkt wählen könnte, dannkönnte sich die amtierende Regierungschefin deutlich von ihren Herausforderernabsetzen. Mehr als die Hälfte (57 Prozent) würden sich für Malu Dreyerentscheiden. Christian Baldauf (CDU) käme auf 17 Prozent. Vier Prozent wünschensich Anne Spiegel (B'90/Grüne) als Ministerpräsidentin. Beide Herausforderersind großen Teilen der Bevölkerung auch ein Jahr vor der Wahl unbekannt.CDU-Bundesvorsitz: Friedrich Merz liegt in Rheinland-Pfalz vorne Wer wäre einguter Bundesvorsitzender der CDU? Bei dieser Frage liegt Friedrich Merz vorne.Knapp die Hälfte der Befragten aus Rheinland-Pfalz (46 Prozent) findet, dassMerz ein guter CDU-Vorsitzender wäre, 42 Prozent sehen das anders. Er liegtdamit vor dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet. 40Prozent der Befragten halten ihn für einen guten Vorsitzenden, 39 Prozent sindskeptisch. Bei Norbert Röttgen überwiegt bei den Rheinland-Pfälzerinnen undRheinland-Pfälzern die Skepsis: 47 Prozent sagen, er wäre kein guterCDU-Vorsitzender, 28 Prozent trauen ihm das Amt zu. Klarer fällt das Urteilunter den Anhängern der CDU aus. Dort liegt Friedrich Merz mit 66 Prozent vorne,darauf folgen Armin Laschet mit 52 Prozent und Norbert Röttgen mit 36 Prozent.Zusammenarbeit von Parteien mit der AfD: Zwei Drittel sind dagegen 66 Prozentder Rheinland-Pfälzer halten es für richtig, dass die anderen politischenParteien eine Zusammenarbeit mit der AfD prinzipiell ausschließen. 31 Prozentder Befragten halten einen solchen Ausschluss nicht für richtig.Die Daten basieren auf einer repräsentativen Telefon-Umfrage desWahlforschungsinstituts "Infratest dimap" unter 1.001 wahlberechtigtenRheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern (Erhebungszeitraum: 27. Februarbis 3. März 2020). März 2020