CDU gibt Briefwahlergebnis für Parteichef Merz bekannt

BERLIN (dpa-AFX) - Die CDU gibt nach ihrem Online-Parteitag vor gut einer Woche an diesem Montag (14.00 Uhr) das Ergebnis der Briefwahl des künftigen Parteichefs Friedrich Merz und der weiteren CDU-Spitze bekannt. Der 66 Jahre alte Merz war bei dem digitalen Treffen der 1001 Delegierten am 22. Januar mit 94,62 Prozent zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. Aus rechtlichen Gründen musste das Ergebnis anschließend per Briefwahl bestätigt werden. Mit Spannung wird erwartet, ob und wie stark das Resultat der schriftlichen Abstimmung vom Online-Ergebnis abweicht.

Nachdem Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur zum Vorsitzenden der CDU/CSU-Abgeordneten erklärt hatte, will sich Merz am 15. Februar auch an die Spitze der Bundestagsfraktion wählen lassen. Ursprünglich war Brinkhaus bis Ende April als Fraktionschef gewählt. Mit seinem Rückzug bleibt der CDU ein neuerlicher Machtkampf vor den für die Union wichtigen Landtagswahlen im Saarland im März und in Schleswig-Holstein sowie in Nordrhein-Westfalen im Mai erspart. Dort wollen die CDU-Ministerpräsidenten ihre Ämter verteidigen./bk/DP/mis