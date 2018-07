CDU-Wirtschaftsrat wirft Parteispitze Schwäche vor

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Wirtschaftsrat der CDU hat der Parteispitze um Kanzlerin Angela Merkel eine gefährliche Schwäche beim Zusammenhalt der Volkspartei vorgeworfen. "Diese Zergliederung der CDU ist ein Symptom dafür, dass sie nicht mehr von der Spitze her integriert wird", sagte Verbandsgeneralsekretär Wolfgang Steiger der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe) mit Blick auf die neuen Plattformen der Union - die konservative Werte-Union und die "Union der Mitte". Wähler und Mitglieder fänden sich weder in der Zuwanderungs- noch in der Wirtschaftspolitik ausreichend wieder.

Karin Prien, Wissenschaftsministerin von Schleswig-Holstein und Unterstützerin der von dem CSU-Politiker Stephan Bloch gegründeten "Union der Mitte", sagte der Zeitung: "Jetzt machen wir es mal umgekehrt und positionieren uns als Union der Mitte. Wir waren als Moderate in der Zeit nach der Flüchtlingskrise doch immer in der Defensive. Wir mussten uns sogar dafür rechtfertigen, wenn wir die Position der eigenen Bundeskanzlerin unterstützt haben. Das ist doch absurd." Der Vorsitzende der Werte-Union, Alexander Mitsch, bezeichnete die Union der Mitte als "Union der Linken". Die Werte-Union sei der liberal-konservative Flügel von CDU und CSU - "in der Tradition von Ludwig Erhard - und das ist die eigentliche Mitte der Union".

Foto: über dts Nachrichtenagentur