CDU-Wirtschaftsrat warnt Union vor Zugeständnissen an SPD

DÜSSELDORF/BERLIN (dpa-AFX) - In der Diskussion um die künftige Politik der großen Koalition hat der CDU-Wirtschaftsrat klare Kante von der Union gegenüber dem Koalitionspartner SPD gefordert.



"Rote Linien müssen für die Union ganz klar die schwarze Null und die Schuldenbremse sein" sagte der Generalsekretär der CDU-nahen Organisation, Wolfgang Steiger, der "Rheinischen Post" (Samstag).

Auch mit Blick auf Mindestlohn und Klimapaket forderte er die CDU auf, nicht von ihren Positionen abzurücken: "Die Union darf sich keinesfalls immer weitergehende Wünsche der SPD diktieren lassen", sagte Steiger.

Der SPD-Parteitag hatte am Freitag Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans an die Partei-Spitze gewählt. Das Führungsduo will mit der Union unter anderem über Nachbesserungen am Klimapaket, höhere Investitionen und einen Mindestlohn von perspektivisch 12 Euro verhandeln./apo/DP/men