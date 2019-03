CDU-Wirtschaftsrat: Scharfe Attacke auf SPD wegen Rüstungspolitik

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus":

BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Wirtschaftsrat hat der SPD im Streit über eine Verlängerung des Rüstungsexportstopps für Saudi-Arabien vorgeworfen, die Verlässlichkeit deutscher Außenpolitik zu gefährden.



"Wie sollen zukünftige europäische Verteidigungssysteme der nächsten Generation unter deutscher Beteiligung entstehen, wenn sich SPD-geführte Ressorts heute schon bei der Exportgenehmigung von Kleinteilen querlegen", sagte der Generalsekretär des CDU-nahen Wirtschaftsrats, Wolfgang Steiger, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

"Für ein kurzfristiges, tagespolitisches Kalkül - ein oder zwei Prozentpünktchen in Umfragen - gefährdet die SPD wichtige Konstanten der deutschen Außenpolitik, für die noch verlässliche (SPD-)Kanzler wie Willy Brandt, Helmut Schmidt und Gerhard Schröder standen", kritisierte Steiger. Der Wirtschaftsrat der CDU ist keine offizielle Organisation der Partei. Er vertritt nach eigenen Angaben bundesweit rund 12 000 Unternehmer.

Im Streit über den Exportstopp für Riad steht eine Entscheidung bevor. Nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) und der Deutschen Presse-Agentur wird sich im Laufe des Tages an diesem Mittwoch der geheim tagende Bundessicherheitsrat damit befassen, dem Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und mehrere ihrer Minister angehören. Das Kabinett will mit dem französischen Außenminister Jean-Yves Le Drian über europa- und außenpolitische Fragen diskutieren. Auch dabei dürfte es um den Rüstungsexportstopp gehen.

Steiger kritisierte, man könne nicht die Vorschläge des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zur europäischen Einigung "in Sonntagsreden begrüßen und dann gegenüber Frankreich in seit Jahren laufenden Verteidigungsprojekten vertragsbrüchig werden". Europas Rolle in der Welt stehe und falle mit einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. "Dazu können und müssen wir Frankreich und unseren europäischen Partnern die Hand reichen - auch und gerade in den gemeinsamen Rüstungsprojekten."/bk/DP/zb