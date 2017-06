CDU-Wirtschaftspolitiker gegen Überbietungs-Wahlkampf bei Rente

BERLIN (dpa-AFX) - Vor der Präsentation des SPD-Rentenkonzepts hat der CDU-Politiker Carsten Linnemann die Sozialdemokraten vor teuren Wahlversprechen gewarnt.



"Wir sollten jetzt im Wahlkampf nicht in einen Überbietungswettbewerb um teure Rentengeschenke eintreten", sagte der Vorsitzende der CDU/CSU-Wirtschaftsvereinigung (MIT) der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. An diesem Mittwoch will die SPD in Berlin ihr Rentenkonzept für die Bundestagswahl vorstellen.

Erwartet wird, dass sich das Konzept an den Vorstellungen von Bundessozialministerin Andrea Nahles vom November ausrichtet. Die SPD-Politikerin hatte damals Pläne vorgelegt, nach denen bis 2045 ein Rentenniveau von mindestens 46 Prozent garantiert werden soll. Der Beitragssatz soll demnach bis dahin nicht über 25 Prozent steigen./bw/DP/zb