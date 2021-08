BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts anhaltend schlechter Umfragewerte für die Union mehren sich die Forderungen an Kanzlerkandidat Armin Laschet, doch noch ein Kompetenzteam aufzustellen, um mit frischen Gesichtern im Bundestagswahlkampf zu punkten. Das berichtet der "Tagesspiegel". Er erwarte, dass Laschet in den letzten vier Wochen mit einem Regierungsteam um Unterstützung werbe und damit deutlich mache, wer für welche Themen in der Union steht, sagte Bundesvorstandsmitglied Christian Baldauf der Zeitung.

"Das würde unsere Siegeschancen erhöhen". Laschet hat bisher auf so ein Regierungsteam verzichtet. Angesichts seiner Unbeliebtheit in Umfragen, die auch die Werte der Union auf historische Tiefststände gedrückt haben, gibt es reihenweise Forderungen, andere Unionspolitiker, die einem künftigen Bundeskabinett angehören können, in den Vordergrund zu rücken. Mit Blick auf das am Sonntagabend bei RTL und n-tv stattfindende erste TV-Triell mit Laschet, SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sagte Baldauf: "Unser Kanzlerkandidat muss den Zuschauern klar machen, dass es um eine Richtungsentscheidung für Deutschland geht." Eine von SPD oder Grünen geführte Bundesregierung werde Steuern erhöhen und den Mittelstand belasten.

Foto: über dts Nachrichtenagentur