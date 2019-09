CDU-Vorsitzende lobt Söder

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich positiv über CSU-Chef Markus Söder im Hinblick auf die gemeinsamen Pläne im Bereich Klimaschutz geäußert. "Ich bin sehr froh, dass die CSU, die ja vor einiger Zeit noch etwas mehr mit dem Thema gehadert hat, jetzt auch unter Führung von Markus Söder sozusagen den Vorwärtsgang eingelegt hat - und dass wir dies auch gemeinsam tun", sagte Kramp-Karrenbauer der ARD im sogenannten "Sommerinterview". Der geplante "große Umbau des Steuersystems" sei ein gemeinsamer Vorschlag von CDU und CSU.

"Und ich freue mich darauf, wenn wir darüber jetzt in der kommenden Woche und dann am 16. September auch in den CDU-Gremien diskutieren", so die CDU-Chefin weiter.

