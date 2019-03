CDU-Vorsitzende: Union muss offensiver beim Klimaschutz werden

BERLIN (dpa-AFX) - Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat mehr Engagement ihrer Partei in der Klimapolitik angekündigt.



"Die alte Schlachtordnung - die einen für Klimaschutz und die anderen dagegen - machen wir nicht länger mit. Das wird nicht allen in der Partei gefallen", sagte Kramp-Karrenbauer der Wochenzeitung "Zeit" (Donnerstag). Es sei richtig, dass die Union beim Klimaschutz offensiver werden müsse. Sie fügte an, man könne das Klima nicht schützen, ohne dass es die Menschen merkten. Die CDU-Chefin warnte aber auch vor zu starken Einschränkungen: "Wenn man Akzeptanz für die klimapolitischen Maßnahmen gewinnen will - und ohne Akzeptanz geht es nicht -, müssen die Einschränkungen Maß und Mitte haben."/fjo/DP/fba

