CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer zu bevorstehender Sonderklausur: Koalitionsvertrag muss auf den Prüfstand - Zurückweisung von Personalspekulationen

Berlin (ots) - Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauersagte am Dienstagmorgen beim Nachrichtensender WELT zu den Gründenfür die überraschende Einberufung einer CDU-Klausur unmittelbar nachder Europawahl:"Wir wissen, dass wir möglicherweise eine Steuerschätzungbekommen, die den Spielraum noch einmal einschränkt. Wir sehen, dasssich wirtschaftliche Rahmenbedingungen verändern. Und ich habe schonsehr früh in diesem Jahr gesagt: 'Wir müssen auch im Sommer eben nochmal überprüfen, entspricht das, was wir als Schwerpunkte imKoalitionsvertrag, jetzt in den Haushaltsentwürfen, festgelegt haben,eigentlich den Anforderungen im Sommer 2019?' Das wollen wirüberprüfen. Darüber werden wir reden. Wir werden darüber hinaus auchüber die Debatte reden, die wir gestern im Bundesvorstand begonnenhaben, über die Frage Klimaschutz, Mobilität, wie sind unsereVorschläge eben auch mit Blick auf ein Klimaschutzgesetz inDeutschland. Also insofern jede Menge inhaltlicher Stoff. Und daraufwerden wir uns konzentrieren."Alle anderen im Zusammenhang mit der außerplanmäßigen Klausurgeäußerten Mutmaßungen, insbesondere solche personeller Art, weistKramp-Karrenbauer zurück. "Das sind die üblichen Spekulationen. Esist auch klar, dass Personalspekulationen immer etwas einfacher sindals sich mit den inhaltlichen Dingen auseinanderzusetzen."