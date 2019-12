Düsseldorf (ots) - Die CDU-Bundesspitze hat im Fall der früherenNeonazi-Verbindungen des sachsen-anhaltinischen Parteimitglieds Robert Möritzallen Landesverbänden am Montagabend eine Handlungsaufforderung geschickt. Inder der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag) vorliegenden Mitteilung desBundesgeschäftsführers Stefan Hennewig heißt es unter anderem: "Nazis habenkeinen Platz in der CDU. Deshalb sind ALLE in der CDU in der Pflicht,sicherzustellen, dass totalitäres Denken in unseren Reihen ausgeschlossen ist."Das habe auch die CDU in Sachsen-Anhalt für den Landesverband klargemacht. JederMensch habe aber das Recht auf Erkenntnis und Besserung. Dazu, wie mit Möritzverfahren werden solle, äußerte sich Bundes-CDU in dem Schreiben aber nicht.Möritz selbst hatte erklärt, dass er sich von seiner Vergangenheit distanziereund sich als Persönlichkeit weiterentwickelt habe und auf dem Fundament derfreiheitlich-demokratischen Grundordnung stehe. Hennewig schreibt: "Werpolitisch radikal war und sich zum Bruch mit dieser Szene entscheidet, densollten wir bei diesem Weg unterstützen." Jeder Einzelfall sei dabei genau zuprüfen. Fehleinschätzungen müssten schnell zu Konsequenzen führen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4471061OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell