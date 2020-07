CDU-Spitze berät - Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur wohl Thema

BERLIN (dpa-AFX) - Die CDU-Spitze kommt an diesem Montag (9.00 Uhr) zu ihren letzten regulären Beratungen vor der Sommerpause zusammen.



Fünf Monate vor dem geplanten Wahlparteitag in Stuttgart, bei dem sich eine Kampfkandidatur um die Nachfolge von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer abzeichnet, dürften die Äußerungen von CSU-Chef Markus Söder zur Kanzlerkandidatur der Union eine Rolle spielen. Kramp-Karrenbauer hatte am Sonntag in einem ARD-Interview gesagt, es gebe in der Partei einen breiten Wunsch, dass es auf dem Parteitag ohne Kampfkandidatur abgehe.

In der Partei gibt es starke Befürchtungen, wenn die Themen CDU-Vorsitz und Unions-Kanzlerkandidatur im politischen Sommerloch zerredet werden, könnten die derzeit guten Umfragewerte schnell wieder einbrechen.

Bayerns Ministerpräsident Söder hatte im "Tagesspiegel" deutlich gemacht, der künftige Unions-Kanzlerkandidat müsse sich in der Corona-Krise bewiesen haben. Wer dabei versage, habe "keinen moralischen Führungsanspruch", sagte er. "Nur wer Krisen meistert, wer die Pflicht kann, der kann auch bei der Kür glänzen." Neben NRW-Regierungschef Armin Laschet bewerben sich der Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz und der Außenpolitiker Norbert Röttgen um den CDU-Vorsitz. Laschet hat anders als Söder in der Corona-Krise einen Lockerungskurs gefahren und ist angesichts der Infektionsausbrüche in seinem Land teilweise in die Kritik geraten.

Nach Umfragen ist Söder der Favorit der Bürger für die Unionskanzlerkandidatur, Laschets Beliebtheitswerte sinken. Auf die Frage zu seinen Ambitionen auf eine Kandidatur, antwortete Söder: "Mein Platz ist in Bayern. Aber ich will als Ministerpräsident und CSU-Parteivorsitzender meinen Beitrag leisten, dass wir in Deutschland erfolgreich sind." Ob das Thema auch bei der virtuellen Sitzung des CSU-Vorstands (10.00 Uhr) eine Rolle spielt, war offen./bk/DP/men