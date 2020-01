CDU-Politiker nennt ARD und ZDF Indoktrinationsplattformen links-grüner Weltanschauung

Osnabrück (ots) - CDU-Politiker nennt ARD und ZDF Indoktrinationsplattformenlinks-grüner WeltanschauungVon Abercron wirft Öffentlich-Rechtlichen Vernachlässigung der "gebotenenpolitischen Neutralität" vorOsnabrück. In der CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird nach einem Bericht der "NeuenOsnabrücker Zeitung" massive Kritik an der politischen Ausrichtung desöffentlich-rechtlichen Rundfunks laut. In einem Gastbeitrag für dieZeitungsgruppe wirft der CDU-Bundestagsabgeordnete Michael von Abercron ARD undZDF eine Vernachlässigung der "gebotenen politischen Neutralität" vor. "Nichtnur die Nachrichtensendungen, sondern auch die politischen Magazine undTalkshows verkommen immer mehr zu einheitlichen Indoktrinationsplattformen, diedurch eine links-grüne Weltanschauung geprägt sind", schreibt der CDU-Politiker.In der politischen Ausrichtung gebe es heute "nur noch die eine Richtung miteiner Art linker Wohlfühlkommunikation".Als Beispiel nannte er unter anderem die Satire-Sendungen "heute-show" und"extra 3" sowie den umstrittenen Clip des WDR, in dem ein Kinderchor des Senderseine Abwandlung des Liedes "Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad" mit demTitel "Meine Oma ist 'ne alte Umweltsau" gesungen hatte. "Waren früher dieMagazine wenigstens noch so austariert, dass das politische Spektrum vomZDF-Magazin bis Panorama und Monitor noch einigermaßen abgebildet war, so gibtes heute nur noch die eine Richtung mit einer Art linker Wohlfühlkommunikation",so von Abercron. "Sie kommt manchmal satirisch verpackt, zum Beispiel in der'heute-show' oder 'extra 3', daher, aber die politischen Botschaften sind immereindeutig und lassen sich von den Wahlbotschaften der Gesinnungsgenossen kaumnoch unterscheiden."Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei deshalb völlig zu Recht ins Kreuzfeuereiner kritischen Diskussion geraten. Wirtschaftlich und politisch unabhängigeNachrichten sowie Informationen, Dokumentationen und Kultur seien notwendigerBestandteil unserer Demokratie, meinte der CDU-Politiker. Deshalb seienForderungen nach der Abschaffung des öffentlichen Rundfunks zurückzuweisen. "Dasbedeutet aber nicht, dass Reformen nicht mehr als überfällig sind", so vonAbercron. "Es kann nicht sein, dass die öffentlichen Sendeanstalten ständig ihreAngebote ausweiten und andererseits immer mehr Geld fordern. Dies führtletztlich zu noch höheren Rundfunkgebühren, an deren Sinnhaftigkeit immer mehrZweifel angebracht sind."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58964/4490341OTS: Neue Osnabrücker ZeitungOriginal-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell