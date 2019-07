CDU-Politiker fordert von Großbritannien Klarheit über Hormus-Pläne

BERLIN (dpa-AFX) - Der stellvertretende CDU/CSU-Fraktionschef Johann David Wadephul hat die britische Regierung aufgefordert, Klarheit über ihre Pläne für eine Militärmission in der Straße von Hormus zu schaffen.



"Großbritannien, dessen Tanker in iranischer Hand ist, muss klar Farbe bekennen, ob es eine europäische Mission anstrebt", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Wir empfangen auch Signale, dass London sich unter dem neuen Premier Johnson eher in Richtung einer Beteiligung an einer US-Mission bewegt."

Ohne konkrete Anfragen und Szenarien seien Diskussionen über eine Bundeswehrmission im Persischen Golf verfrüht, sagte Wadephul. Er betonte aber auch, dass Deutschland grundsätzlich dazu bereit sein müsse, sich an der Sicherung der freien Seefahrt weltweit zu beteiligen. "Die Wahrung der Freiheit der Seefahrt ist für ein global so vernetztes und wirtschaftlich starkes Land wie Deutschland lebenswichtig", betonte er. "In der Vergangenheit wurde das bei uns viel zu wenig diskutiert und es wurden auch nur bedingt die notwendigen sicherheitspolitischen Schlüsse gezogen."

Nach der Festsetzung eines britischen Tankers durch iranische Revolutionsgarden in der Straße von Hormus hatte vor gut einer Woche der damalige britische Außenminister Jeremy Hunt eine europäische Militärmission zum Schutz von Handelsschiffen in der strategisch wichtigen Meerenge vorgeschlagen. Nur drei Tage später wurde Boris Johnson von seiner Konservativen Partei zum neuen Parteichef und damit auch Premierminister gekürt. Hunt wurde inzwischen vom einstigen Brexit-Minister Dominic Raab abgelöst. Der plädiert nun für eine europäisch geführte Mission unter Beteiligung der USA.

Das wiederum dürfte für Deutschland und Frankreich problematisch sein, weil beide Länder sich von der US-Politik des "maximalen Drucks" auf den Iran abgrenzen wollen./mfi/DP/zb