Der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach kritisiert die geplanteKassenbon-Pflicht, die ab 1. Januar 2020 u.a. beim Bäcker gelten soll. ImRTL-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" sagt Bosbach: "Es genügt doch für den Nachweis,dass ich eine Kasse habe, die den Umsatz exakt speichert und die ich auslesenkann. Dafür muss ich nicht einen Bon ausdrucken, der im Zweifel sowieso entsorgtwird." Bosbach: "Ich möchte nicht wissen, wie viele Bäume gefällt werden müssen- nur für das Papier, das anschließend irgendwo vergammelt." Der gelernteLebensmittelkaufmann und ehemalige Supermarktleiter Bosbach fordert: "Vielleichtnimmt sich Greta mal der Kassenbon-Pflicht an, dann ist das Thema durch!"Im großen RTL-Podcast-Interview zu Weihnachten spricht Wolfgang Bosbach überdas, was ihn 2019 in der Politik geärgert hat und was er 2020 von der Politikerwartet:Über Schwarz-Grün: "Wir müssen aufpassen, dass diejenigen, die von Schwarz-Grünträumen, nicht unter Rot-Rot-Grün aufwachen. Schöne Grüße aus Bremen, dort sinddie Grünen in die linke Richtung abgebogen!" Bosbach weiter: "Ich habe keineBeklemmungen vor Schwarz-Grün, ich wüsste nur gerne, was in einem solchenKoalitionsvertrag stehen würde, der sowohl von der Union als auch von den Grünenunterschrieben würde. Ich warne die Union vor weiteren Kurskorrekturen."Über den Fortbestand der Großen Koalition: "Ich gehe davon aus, dass die GroßeKoalition die gesamte Wahlperiode halten wird. Die SPD-Mandatsträger wissengenau, dass ein Großteil von ihnen nach einem Ende der GroKo nicht in denBundestag zurückkehren würde. Denn Neuwahlen würden nicht gut ausgehen für dieSPD."Über die Frage, was konservativ ist: "Wir sollten nicht dem Fortschritt im Wegestehen. Aber nicht alles, was unter Fortschritt verkauft wird, muss einewirkliche Verbesserung der Lebensverhältnisse sein."Über eine linke SPD: "Ein Fehler. Warum soll man dann nicht gleich dieLinkspartei wählen? Die Linke wird immer mehr fordern als die SPD es kann. Amerfolgreichsten war die SPD, als Gerhard Schröder 1998 Wähler aus der Mittegewinnen wollte. Er hat die Agenda ja nicht aus Übermut beschlossen, sondernweil wir damals über fünf Millionen Arbeitslose hatten."Über die SPD in der Regierung: "Sie hat als kleinerer Partner ein objektivesProblem. Das Gute und Erfolgreiche geht mit der Kanzlerpartei nach Hause. Undwas nicht so gut läuft, kann man nicht offensiv kritisieren, weil man selberTeil der Regierung ist. Das ist ein Dilemma."Über Versäumnisse in der Politik: "Die Politik muss mehr erklären. Wir belehrenzu oft mit der Haltung 'Wir machen das schon richtig, vielleicht versteht Ihrnicht, warum wir eine gute Politik machen'. Ich bin überzeugt: Die Politik hateine Bringschuld. Vom Gemeinderat bis zur Bundeskanzlerin."Über Greta Thunberg: "Mittlerweile kippt bei mir die Stimmung. Zunächst habe ichgedacht, Respekt, tapfere junge Dame, die eine ganze Jugendbewegung initiierthat. Doch wenn mittlerweile aus ihrer Bahnfahrt ein Hype entsteht, der größerist als der Wirbel um die bescheidenen Ergebnisse der Weltklimakonferenz vonMadrid, dann verstehe ich das nicht mehr."Über das, was ihn 2019 in der Politik geärgert hat: "Ich habe mich über dieParteien geärgert, die sich viel zu sehr mit sich selber beschäftigt haben undzu wenig mit wirklich wichtigen Fragen."Über das, was er sich 2020 von der Politik erhofft: "Wir sollten wieder an denZusammenhang zwischen wirtschaftlicher und sozialer Leistungsfähigkeit unseresLandes denken. Ich war erstaunt, mit welcher Gelassenheit es Politik, aber auchMedien hingenommen haben, dass wir knapp an einer Rezession vorbeigeschrammtsind."Über das, worauf er sich 2020 freut: "Es ist schade, dass Papa nicht mehr derwichtigste Mann in ihrem Leben ist, aber ich freue mich am 23. Mai 2020 auf dieHochzeit meiner Jüngsten. Vielleicht werde ich ja in absehbarer Zeit Großvater.Das wäre eine große Freude."