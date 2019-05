Köln (ots) - Der langjährige CDU-Politiker Wolfgang Bosbach wirftder Union Fehler in der Kommunikation und unklare Positionen vor. Ineinem Interview mit Deutschlands Experten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!"für RTL Radio Deutschland und 105'5 Spreeradio stellt Bosbach klar:"Eine klare Haltung ist überzeugender als dieSowohl-als-auch-Position der Union beim EU-Urheberrecht und in derKlimapolitik!"Im Gespräch mit "FRAGEN WIR DOCH!" räumt BosbachKommunikationsprobleme der CDU im Umgang mit der jungen Generationein: "Das Video von Rezo ist ein Beispiel dafür, wie schwer sich dieUnion mit der passenden Antwort tut." Bosbach: "Die junge Generationmöchte völlig zurecht, dass man sie ernst nimmt und auf Augenhöhe mitihr diskutiert." Das bedeute jedoch nicht, dass man immer zu allem"Ja" sagen müsse in der Hoffnung, man bekomme dann Lob.Die von CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak ausgesprochene Einladungan YouTuber Rezo hält Bosbach, der 23 Jahre für die CDU im Bundestagsaß, für einen Fehler: "Sie erweckt den Eindruck, wir laden HerrnRezo ins Konrad-Adenauer-Haus ein und unterhalten uns mit ihm, damiter schon einsehen wird, dass das Video einseitig war - und in derAnnahme, dass er nach dem Gespräch einen neuen Videoclip bei YouTubeeinstellt und die Union lobt." Bosbach: "Das halte ich nicht fürerfolgversprechend, zumal Rezo gar nicht reagiert hat."Im Interview mit "FRAGEN WIR DOCH!" erklärt Bosbach, wie er mitRezo umgegangen wäre: "Ich hätte sofort einen Clip online gestelltund gesagt, wir nehmen das ernst und setzen uns damit auseinander. Dakannst Du keine Klausurtagung einberufen, da musst Du schnellreagieren - und überzeugend." Zum Umgang seiner Partei mit Rezo sagtBosbach: "Die CDU weiß selber, dass das nicht überzeugend war."Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer hält er im "FRAGEN WIRDOCH!"-Gespräch für nicht geschwächt, räumt aber ein: "Sie bemühtsich, im Gleichschritt mit der Kanzlerin zu marschieren, damit keinersagen kann, jetzt folgt die Distanzierung von ihrer Vorgängerin."Über den Niedergang der Volksparteien sagt Bosbach im RTL-Podcast:"Ich habe keine Freude daran, dass die SPD so abschmiert. Es hat demLand gut getan, dass wir über 70 Jahre zwei starke Parteien hatten."Bosbach: "Deutschland braucht keine Debatte über die GroKo, sonderneine vernünftige stabile Koalition, die sich nicht aneinanderabarbeitet, sondern den Koalitionsvertrag umsetzt."Den Wahlerfolg der Grünen erklärt Bosbach mit deren eindeutigemMarkenkern: "Parteien mit besonderen Schwerpunkten haben anAttraktivität gewonnen. Die AfD hatte den Anti-Euro, jetzt dieFlüchtlingspolitik. Die Liberalen haben die Wirtschaftspolitik. DieLinken die Sozialpolitik. Die Grünen haben ihr Ur-Thema Umweltschutzund die Klimapolitik. Da haben es Volksparteien schwerer, weil sieganz unterschiedliche Interessen in einer Partei bündeln müssen."Wie sehr sich Interessen heute unterscheiden, erfährt Bosbach auchzuhause in der Familie bei der Mediennutzung: "Ich sehe bei meinenTöchtern, dass sie Mama und Papa zuliebe vorm Fernseher sitzen unddabei auf ihr Smartphone starren."Er ist überzeugt: "Das zu beklagen hat keinen Zweck. Wir werden -wenn wir erfolgreich sein wollen - auf der gesamten Klaviatur spielenmüssen, um in allen Bevölkerungsschichten Gehör zu finden."Das vollständige Gespräch mit Wolfgang Bosbach hören Sie abMittwoch in Deutschlands Experten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" für RTLRadio Deutschland und 105'5 Spreeradio auf www.spreeradio.de,www.rtlradio.de, www.fragenwirdoch.de sowie über Apple Podcasts,Spotify, SoundCloud und AUDIO NOW.Pressekontakt:MAASS-GENAU - Das Medienbüro.Jochen Maass.Tel. 0221 80015946.eMail: jochen.maass@maassgenau.deOriginal-Content von: MAASS-GENAU - Das Medienbüro, übermittelt durch news aktuell