Köln (ots) - "Uns wurde sogar im Innenausschuss auf Nachfrageimmer gesagt, wir haben den Flüchtlingsansturm im Griff, doch wirhaben nur das erfahren, was ohnehin in der Zeitung stand." Mit dieserKritik hat sich CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach in DeutschlandsExperten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" bei 105'5 Spreeradio in dieDebatte um das Chaos im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge(BAMF) eingeschaltet. Am Ende sei beim BAMF nach derzeitigenErkenntnissen wohl Überforderung auf kriminelle Energie getroffen, soBosbach.Der CDU-Politiker kritisiert auch die hohen Kosten, die dieBehörde für externe Beratung zahlt: "Da gehen Millionen über denTresen und ich frage mich, warum gibt es nicht genügend interneExpertise im BAMF und in der Bundesregierung?" Zu denunterschiedlichen Bescheiden der Asylverfahren - je nachbearbeitender Außenstelle - sagt Bosbach: "Wir haben ein bundesweiteinheitliches Recht, bei dem es nicht davon abhängen darf, in welcherAußenstelle ich meinen Asylantrag stelle." Es gebe teilweiseerhebliche Abweichungen von bis zu 20 Prozent.Bosbach äußert sich in der aktuellen Ausgabe von "FRAGEN WIRDOCH!" auch zum Shitstorm im Internet gegen Grünen-Politikerin RenateKünast, die auf ihrer Facebookseite zu einer Gegen-Demo gegen dieAfD-Demo am Sonntag in Berlin aufgerufen hatte - und daraufhinMorddrohungen erhalten hat: "Früher hatte ich die Haltung, auf einemOhr rein, auf dem anderen raus. Heute würde ich Strafanzeigeerstatten, wenn zivilisatorische Grenzen überschritten werden. Denndas Fell eines Politikers sollte nie so dick sein, dass er ohneRückgrat stehen kann."Bosbach befürchtet, dass es am Sonntag in Berlin zu einerEskalation der Gewalt kommt: "Auf der einen Seite die AfD, auf deranderen Seite die Gegendemonstranten, in der Mitte die Polizei - soetwas geht selten gut."Sein Appell an alle Demonstranten: "Es lohnt sich immer, deranderen Seite zuzuhören. Selbst wenn man anderer Meinung ist."Die vollständigen Gespräche hören Sie in DeutschlandsExperten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" auf www.spreeradio.de,www.fragenwirdoch.de sowie über iTunes, Spotify und SoundCloud.Pressekontakt:MAASS-GENAU - Das Medienbüro. Jochen Maass. Tel. 0221 80015946.eMail: jochen.maass@maassgenau.deOriginal-Content von: MAASS-GENAU - Das Medienbüro, übermittelt durch news aktuell