CDU-Politiker: Verstärkte Kontrollen an deutscher Grenze vorbereiten

BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Innenpolitiker Mathias Middelberg hält angesichts des Flüchtlingsandrangs an der türkisch-griechischen Grenze verstärkte Kontrollen auch an der deutschen Grenze für notwendig.



"National müssen wir uns auf verstärkte Kontrollen und auch auf Zurückweisungen an den eigenen Grenzen vorbereiten", sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag). Das Vorgehen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan nannte er "vertragsbrüchig und menschlich unverantwortlich".

Seitdem Erdogan am Samstag verkündet hatte, dass die Türkei die Grenzen zur EU geöffnet habe, haben sich Tausende Migranten auf den Weg zur griechischen Grenze gemacht, wo sie jetzt bei Kälte auf türkischer Seite ausharren. Griechische Sicherheitskräfte setzten mehrfach Blendgranaten und Tränengas ein, um Menschen zurückzudrängen. Spitzenvertreter der EU wollen sich an diesem Dienstag selbst ein Bild von der Lage vor Ort machen.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) forderte sofortige Unterstützung der EU für Griechenland. Notwendig sei dies für die Grenzsicherung, für den Bau von weiteren Aufnahmelagern und für die Versorgung der Flüchtlinge, sagte er der "Welt" (Dienstag). Die EU müsse auch erneut mit der Türkei verhandeln und dafür sorgen, dass sich eine Situation wie 2015 nicht wiederhole. "Wir können nicht zulassen, dass wiederum Hunderttausende Menschen über die europäischen Außengrenzen zu uns kommen", warnte Pistorius.

Der Grünen-Außenpolitiker Cem Özdemir forderte stärkeren Druck auf Erdogan. "Ich erwarte von der Bundesregierung, endlich Schluss mit der Besänftigungspolitik gegenüber Ankara zu machen, den Hebel unserer engen wirtschaftlichen Beziehungen zur Türkei einzusetzen und die wirtschaftliche Abhängigkeit der Türkei von Europa zu nutzen, damit Erdogan seine zynischen Machtspiele nicht länger auf dem Rücken der Schwächsten austrägt", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstag)./wn/DP/zb